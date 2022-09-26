Пригожин признал создание группы «Вагнер» в 2014 году

«В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались “казачки”, и пытался сорить деньгами, для того чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих “казачков” и других военизированных товарищей — половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть», — рассказал бизнесмен.
По его словам, тогда он занялся этим вопросом сам и нашел специалистов, которые смогли помочь.
«С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии приобрела название БТГ “Вагнер”. Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР», — продолжил Пригожин.
Предприниматель отметил, что с тех пор многие пытались найти компромат на «Вагнер», а сами участники группы, которые умеют только одно — воевать, защищать обездоленных, стоять насмерть на стороне добра и справедливости, — всегда находились в шатком положении.
«Я горжусь тем, что сумел отстоять их право на защиту интересов своей страны. Были тяжелые и очень тяжелые времена, каждая псина пыталась брызгать своей слюной на них и, как вы знаете, и на меня, приписывая все несуществующие грехи и грешки», — добавил Пригожин.
Бойцов «Вагнера» он назвал героями, которые защищали народы Сирии и других арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев и стали одной из опор Родины.
В заключение бизнесмен объяснил, почему так долго отрицал причастность к «Вагнеру».
«Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма», — сказал Пригожин.
При этом он подчеркнул, что не раз одерживал победу по этому поводу в судах, в том числе за рубежом, потому что «матчи надо выигрывать на поле противника».