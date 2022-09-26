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11:49 (мск), источник: ТАСС

В Ижевске при стрельбе в школе погибли девять человек

ТАСС, 26 сентября. В результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске погибли девять человек, среди которых пятеро детей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые», — отметили в СК. В ведомстве добавили, что информация по погибшим и раненым пока уточняется.

Ранее в пресс-службе МВД Удмуртии сообщили о шести погибших и 20 пострадавших. В ведомстве также сообщили, что найдено тело мужчины, устроившего стрельбу, он покончил с собой.

«Полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», — сказали в пресс-службе.

Утром в понедельник в школе № 88 столицы Удмуртии произошла стрельба. На место прибыл глава республики Александр Бречалов, работают все спецслужбы и медики. Жертвы есть среди учеников школы, также установлено, что погиб охранник.

Школа № 88 находится в центре Ижевска недалеко от здания городской администрации. Согласно информации группы учебного заведения в соцсетях, школа была создана в 1994 году, сейчас в ней обучаются 982 ученика, работают 80 учителей.

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