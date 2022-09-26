В России за сутки госпитализировали 1526 пациентов с COVID-19

По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1526 человек, на 21,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение — в 55 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах.
«Выздоровело за сутки 44 257 человек, или на 3,6% меньше в сравнении с 25 сентября 2022 года. Выявлено 40 188 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 85 человек», — говорится сообщении.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,0%, рассказали в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в 22 субъектах, в том числе в шести более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за неделю составил 234,7 и снизился на 7,23%. Рост заболеваемости отмечен в 38 субъектах, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 46 регионах страны.
«Наибольшее снижение зафиксировано в Иркутской области на 56,5, Еврейской автономной области на 46,9, Калужской области на 34,9 и Севастополе на 19,2%», — добавили в штабе.