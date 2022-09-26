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11:48 (мск), источник: © РИА Новости

В России за сутки госпитализировали 1526 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Более 40 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 85 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Источник: © РИА Новости

По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1526 человек, на 21,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 23 субъектах, снижение — в 55 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах.

«Выздоровело за сутки 44 257 человек, или на 3,6% меньше в сравнении с 25 сентября 2022 года. Выявлено 40 188 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 85 человек», — говорится сообщении.

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 16,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,0%, рассказали в штабе. Рост числа госпитализаций произошел в 22 субъектах, в том числе в шести более чем в среднем по России.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за неделю составил 234,7 и снизился на 7,23%. Рост заболеваемости отмечен в 38 субъектах, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 46 регионах страны.

«Наибольшее снижение зафиксировано в Иркутской области на 56,5, Еврейской автономной области на 46,9, Калужской области на 34,9 и Севастополе на 19,2%», — добавили в штабе.

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