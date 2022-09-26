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16:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Интерпол выпустил ордер на арест основателя Terraform Labs

Интерпол выпустил красное уведомление для правоохранительных органов по всему миру о необходимости обнаружения и ареста соучредителя криптовалютной платформы Terraform Labs До Квона, сообщает Bloomberg.

Уведомление было выпущено Интерполом по запросу властей Южной Кореи. Местный суд выдал ордер на арест Квона и еще пяти сотрудников компании 14 сентября. Спустя несколько дней суд попросил Интерпол объявить всех фигурантов дела в международный розыск, так как они покинули страну, несмотря на судебный запрет от июня нынешнего года. Местонахождение Квона неизвестно. Остальные фигуранты дела предположительно находятся в Сингапуре, где расположена штаб-квартира Terraform Labs.

Напомним, что в середине мая обесценилась одна из крупнейших по капитализации криптовалют мира — Luna, которая является частью экосистемы Terra.

Основатели проекта ставили целью создание моста между традиционными финансами и криптовалютами. Для этого в экосистеме использовались стейблкойны — цифровые монеты, привязанные к курсу различных национальных валют. Одним из таких был Terra USD (UST).

Однако 10 мая один из крупных инвесторов проекта выставил на продажу UST на общую сумму около $300 млн, что вызвало панику на рынке, и курс UST начал серьезно падать.

Квон наряду с пятью сотрудниками Terraform подозревается в мошенничестве и краже средств пользователей проекта Terra. В частности, полиция Сеула проверяет сообщения о «подозрительном» криптовалютном кошельке, который мог быть использован для хищения биткойнов сотрудниками Terraform. Следователи предполагают, что сотрудники компании могли вывести биткойны из страхового фонда Luna Foundation Guard, созданного для поддержания курса UST, на собственный кошелек.

Кирилл Сарханянц

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