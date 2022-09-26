Интерпол выпустил ордер на арест основателя Terraform Labs

Уведомление было выпущено Интерполом по запросу властей Южной Кореи. Местный суд выдал ордер на арест Квона и еще пяти сотрудников компании 14 сентября. Спустя несколько дней суд попросил Интерпол объявить всех фигурантов дела в международный розыск, так как они покинули страну, несмотря на судебный запрет от июня нынешнего года. Местонахождение Квона неизвестно. Остальные фигуранты дела предположительно находятся в Сингапуре, где расположена штаб-квартира Terraform Labs.
Основатели проекта ставили целью создание моста между традиционными финансами и криптовалютами. Для этого в экосистеме использовались стейблкойны — цифровые монеты, привязанные к курсу различных национальных валют. Одним из таких был Terra USD (UST).
Квон наряду с пятью сотрудниками Terraform подозревается в мошенничестве и краже средств пользователей проекта Terra. В частности, полиция Сеула проверяет сообщения о «подозрительном» криптовалютном кошельке, который мог быть использован для хищения биткойнов сотрудниками Terraform. Следователи предполагают, что сотрудники компании могли вывести биткойны из страхового фонда Luna Foundation Guard, созданного для поддержания курса UST, на собственный кошелек.