«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.00 (совпадает с мск — ред.) — населенный пункт Клещеевка — населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 11.15 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 11.20 мск — по Киевскому району три снаряда того же калибра.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана». Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.