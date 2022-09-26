Минобороны сообщило об ударах по складам ВСУ в Николаеве и Запорожье

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по трем складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения Украины в городах Николаев, Запорожье и Краматорск, сообщили в российском Минобороны.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит Су-24 воздушных сил Украины», — добавили в ведомстве.
Кроме того, российские военные сообщили об ударах по пяти пунктам управления ВСУ, расположенным близ Камышевахи Запорожской области, Высокополья Херсонской области, Купянска Харьковской области, а также около Щурово и Кирово, находящихся на территории Донецкой области Украины (ее административные границы в ДНР считают своими государственными, Россия признала независимость республики в феврале).
Удары нанесены также по украинским военнослужащим, военной технике и 56 артиллерийским подразделениям в 163 районах Украины, добавили в Минобороны России.
Россия ввела войска на Украину более семи месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин обосновал свое решение стремлением защитить жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также «восстановить» суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Утром 21 сентября президент объявил о частичной мобилизации, в Минобороны утверждают, что призовут 300 тыс. человек.