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18:21 (мск), источник: © РИА Новости

ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за сбор секретных сведений

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании с поличным японского консула Мотоки Тацунори во Владивостоке.

Источник: © РИА Новости

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», — говорится в заявлении.

На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.

Сообщается, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата.

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