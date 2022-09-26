ФСБ задержала во Владивостоке японского консула за сбор секретных сведений

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», — говорится в заявлении.
На опубликованном ФСБ видео дипломат признал свою вину в нарушении российского законодательства.
Сообщается, что японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам, а сам консул объявлен персоной нон грата.