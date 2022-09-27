Российские силы уничтожили украинскую станцию управления БПЛА «Байрактар»

Кроме того, истребители ВКС России сбили в Херсонской области два украинских МиГ-29. Средства ПВО перехватили семь беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР. В воздухе уничтожена тактическая ракета «Точка-У» и 17 снарядов РСЗО HIMARS.
«В городе Запорожье ударом ВКС России уничтожено до ста боевиков 9-го полка специального назначения “Гепард” нацгвардии Украины, а также более 50 иностранных наемников. <…> В промышленной зоне города Николаев поражен пункт временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники», — также говорится в документе.
Помимо этого, массированным огневым ударом по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ ликвидированы более 150 украинских военнослужащих.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.