«В районе населенного пункта Лозоватка Днепропетровской области уничтожена наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов “Байрактар”. Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Осокоровка и Розовка Херсонской области сбито два МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, системы ПВО сбили семь беспилотников в районе населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Чаривное и Петровское Херсонской области, а также Валерьяновка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача — защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. В регионах с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу вхождения в состав РФ. Из российского бюджета выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.