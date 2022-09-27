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16:42 (мск), источник: © РИА Новости

В районе утечек газа на «Северном потоке» произошли мощные подводные взрывы

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В районе утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировали два мощных подводных взрыва, сообщил в Twitter журналист шведского телеканала SVT Карл Фрид Клеберг со ссылкой на местных сейсмологов. Он уточнил, что инцидент произошел накануне.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нет сомнений, что это были взрывы», — заявил телеканалу представитель шведского сейсмоцентра Бьерн Лунд.

Накануне компания Nord Stream 2 AG заявила, что на «Северном потоке — 2», который был заполнен техническим газом, произошло чрезвычайное происшествие в водах Дании. Отмечалось, что на нитке А резко упало давление. Позже Nord Stream AG сообщила, что снижение давления зафиксировали и на обеих нитках «Северного потока».

Морское управление Дании выпустило релиз об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая «может быть опасна для судоходства». Как сообщило Reuters со ссылкой на Морское управление Швеции, «на “Северном потоке” есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции, другая — в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу».

Сертификация построенного газопровода «Северный поток — 2» остановилась после начала российской специальной военной операции на Украине. Прокачка по «Северному потоку» прекратилась из-за необходимости ремонтировать и обслуживать оборудование Siemens, чему мешают антироссийские санкции Запада. Активными противниками поставок российского газа в Европу являются США. В частности, они препятствовали строительству «Северного потока — 2», существенно затянув его сроки. Реализации проекта препятствовала и Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа.

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