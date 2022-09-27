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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
19:15 (мск), источник: © РИА Новости

Повестки на КПП в Северной Осетии будут вручать всем, кто подлежит призыву

ПЯТИГОРСК, 27 сен — РИА Новости. Повестки на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии будут вручать не только жителям Северной Осетии, но и других регионов РФ, подлежащим призыву, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

Ранее МВД региона сообщало, что на пункте пропуска «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт. Власти Северной Осетии информировали РИА Новости, что повестки на КПП «Верхний Ларс» на границе РФ с Грузией вручают только жителям Северной Осетии.

«На въездах в республику и на КПП “Верхний Ларс” организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Задача опергрупп — в соответствии со списками министерства обороны РФ вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подчеркнул, что теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до сегодняшнего дня военный комиссариат Северной Осетии располагал списком граждан, подлежащих частичной мобилизации и поставленных на воинский учёт в Северной Осетии.

«Вручение повестки не означает, что человека сразу везут на призывной пункт. Однако каждый должен понимать, что, если он оказался в списке граждан, которые подлежат частичной мобилизации согласно указу президента РФ, что неявка в военкомат повлечет за собой последствия, прописанные в законе — вплоть до уголовной ответственности. И еще хочу подчеркнуть: эта работа будет проводиться в строгом соответствии с критериями, прописанными в указе президента страны», — подчеркнул Меняйло.

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