Повестки на КПП в Северной Осетии будут вручать всем, кто подлежит призыву

Ранее МВД региона сообщало, что на пункте пропуска «Верхний Ларс» развернут мобилизационный пункт. Власти Северной Осетии информировали РИА Новости, что повестки на КПП «Верхний Ларс» на границе РФ с Грузией вручают только жителям Северной Осетии.
«На въездах в республику и на КПП “Верхний Ларс” организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти. Задача опергрупп — в соответствии со списками министерства обороны РФ вручать гражданам, подлежащим призыву, повестки. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подчеркнул, что теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до сегодняшнего дня военный комиссариат Северной Осетии располагал списком граждан, подлежащих частичной мобилизации и поставленных на воинский учёт в Северной Осетии.
«Вручение повестки не означает, что человека сразу везут на призывной пункт. Однако каждый должен понимать, что, если он оказался в списке граждан, которые подлежат частичной мобилизации согласно указу президента РФ, что неявка в военкомат повлечет за собой последствия, прописанные в законе — вплоть до уголовной ответственности. И еще хочу подчеркнуть: эта работа будет проводиться в строгом соответствии с критериями, прописанными в указе президента страны», — подчеркнул Меняйло.