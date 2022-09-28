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07:43 (мск), источник: ТАСС

В ЛНР сообщили о 19 выпущенных из РСЗО HIMARS ракетах со стороны ВСУ

В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что в результате обстрелов оказались повреждены помещения оптовых баз и территория городского кладбища.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), выпущено 19 ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в среду сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по населенным пунктам Алчевск, Кременная и Брянка с применением американской РСЗО M142 HIMARS (19 ракет типа M31 GMLRS) и артиллерийских орудий калибра 155 мм (шесть снарядов)», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

В результате обстрелов в Алчевске повреждены помещения оптовых баз по торговле продуктами и промышленными товарами, а также территория городского кладбища. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в представительстве.

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