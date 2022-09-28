В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на КПП

Согласно документу, режим повышенной готовности вводится с 28 сентября до особого распоряжения в нескольких районах Северной Осетии, а также во Владикавказе. В частности, со среды ограничивается въезд транспорта в республику, за исключением легковых автомобилей, зарегистрированных в Северной Осетии-Алании, Южной Осетии и Грузии.
Ограничения не будут распространяться на тех, кто направляется в санатории, пансионаты, дома отдыха и туристические базы на территории Северной Осетии и имеет необходимые документы.
Ранее власти Северной Осетии сообщили, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» будут вручать повестки всем гражданам РФ, которые подлежат призыву. МВД региона, в свою очередь, уточняло, что повестки будут получать только местные жители. Сообщалось, что на КПП работают представитель военкомата и представитель органа исполнительной власти, у которых имеются списки жителей Северной Осетии.