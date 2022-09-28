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17:58 (мск), источник: ТАСС

В Белгородской области при детонации боеприпаса пострадали 14 человек

ТАСС, 28 сентября. В Валуйском городском округе Белгородской области произошла детонация боеприпаса, травмы различной тяжести получили 14 человек.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в среду сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — написал он.

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