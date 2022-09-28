17:58 (мск), источник: ТАСС
В Белгородской области при детонации боеприпаса пострадали 14 человек
ТАСС, 28 сентября. В Валуйском городском округе Белгородской области произошла детонация боеприпаса, травмы различной тяжести получили 14 человек.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом в среду сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие — 14 человек. Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего», — написал он.