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19:23 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсоне в результате ракетного удара ВСУ разрушено здание университета

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по Политехническому университету в центре Херсона, сообщил представитель экстренных служб.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Уточняется, что одно из зданий университета разрушено полностью. Пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

Накануне здесь завершился референдум о вхождении в состав России. В Херсонской области в поддержку этого решения высказались 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

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