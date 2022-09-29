В Херсоне прогремела серия взрывов

В небе не видны следы от ракет систем ПВО, но были слышны звуки взрывов. Информация о пострадавших пока не поступала.
Кроме того, украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области. Прогремели восемь взрывов, работает ПВО, сообщила администрация района.
В ходе спецоперации российские военные освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах, а также в Донецкой и Луганской народных республиках с 23 по 27 сентября прошли референдумы на которых подавляющее большинство участников высказались за их вхождение в состав России.
Как заявил президент Владимир Путин, Россия поддержит то решение, которое большинство жителей примут о своем будущем.