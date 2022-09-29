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01:27 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсоне прогремела серия взрывов

ХЕРСОН, 29 сен — РИА Новости. Шесть взрывов прогремели в небе над Херсоном, предположительно, работала российская система противовоздушной обороны, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В небе не видны следы от ракет систем ПВО, но были слышны звуки взрывов. Информация о пострадавших пока не поступала.

Кроме того, украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области. Прогремели восемь взрывов, работает ПВО, сообщила администрация района.

В ходе спецоперации российские военные освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах, а также в Донецкой и Луганской народных республиках с 23 по 27 сентября прошли референдумы на которых подавляющее большинство участников высказались за их вхождение в состав России.

Как заявил президент Владимир Путин, Россия поддержит то решение, которое большинство жителей примут о своем будущем.

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