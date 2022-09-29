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11:33 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле колонны беженцев под Харьковом погибли около 30 человек

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. По предварительным данным, около 30 человек погибли при обстреле колонны беженцев в Харьковской области со стороны ВСУ, заявил РИА Новости глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», — сказал он.

Мирошник отметил, что экстренные службы пока не могут вывезти тела из-за непрекращающихся атак ВСУ.

«Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось», — указал глава представительства ЛНР в эфире телеканала «Россия 24».

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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