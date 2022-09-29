Каховка и Новая Каховка остались без газа после обстрелов

В результате обстрелов были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе населенного пункта Брылевка и электросети в городе Таврийске (город-спутник Новой Каховки). На месте работают сотрудники «Херсонгаза», говорится в сообщении администрации Каховского района в Telegram. Сколько продлится отключение, не уточняется.
Ракетный обстрел произошел в ночь на 29 сентября. Пророссийская администрация ранее сообщала о восьми взрывах в воздухе в результате работы системы противовоздушной обороны.
27 сентября в Херсонской области, подконтрольной российской армии части Запорожской области, ДНР и ЛНР завершились референдумы о присоединении регионов к РФ. Сформированные пророссийскими властями избиркомы сообщили, что абсолютное большинство жителей поддержали эту инициативу.