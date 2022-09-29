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12:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Каховка и Новая Каховка остались без газа после обстрелов

В Каховском и Новокаховском муниципальных округах Херсонской области отключен газ. Пророссийские администрации муниципалитетов объяснили это обстрелами, после которых были закрыты газорегуляторные пункты.

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Источник: РИА "Новости"

В результате обстрелов были повреждены магистральный газопровод высокого давления в районе населенного пункта Брылевка и электросети в городе Таврийске (город-спутник Новой Каховки). На месте работают сотрудники «Херсонгаза», говорится в сообщении администрации Каховского района в Telegram. Сколько продлится отключение, не уточняется.

Ракетный обстрел произошел в ночь на 29 сентября. Пророссийская администрация ранее сообщала о восьми взрывах в воздухе в результате работы системы противовоздушной обороны.

27 сентября в Херсонской области, подконтрольной российской армии части Запорожской области, ДНР и ЛНР завершились референдумы о присоединении регионов к РФ. Сформированные пророссийскими властями избиркомы сообщили, что абсолютное большинство жителей поддержали эту инициативу.

Леонид Уварчев

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