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15:16 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об уничтожении до 80 иностранных наемников в ДНР

Российские военные уничтожили до 80 наемников «Иностранного легиона» под Николаевкой в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в сводке Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наёмников “Иностранный легион” в районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 боевиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, был нанесен удар по второму батальону 92-й механизированной бригады ВСУ под Купянском, в результате которого украинская сторона потеряла более 70 военных и 14 единиц техники.

Минобороны также рассказало о подавлении батареи РСЗО HIMARS в Днепропетровской области и поражении батареи гаубиц М777 — в Запорожской. Российская авиация сбила за сутки украинские МиГ-29 в небе над ДНР и Су-24 в Николаевской области.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. На прошлой неделе в своем обращении глава государства подтвердил, что цели не изменились.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Луганской народной республики (ЛНР). По его словам, теперь идет плановое освобождения ДНР. Кроме того, под контролем пророссийских администраций находится Херсонская область, а также большая часть Запорожья. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, спецоперация продлится как минимум до освобождения ДНР в границах 2014 г.

С 23 по 27 сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

Справка
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное

Республики Донбасса, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о вхождении в состав России. Как прошло голосование и каковы его результаты — в материале РБК.

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