На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий

«Попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — сказал Балицкий.
Как в свою очередь уточнил глава администрации Энергодара Александр Волга, на станции произошло только короткое замыкание и небольшое задымление. Последствия устранили, все работает в штатном режиме.
ВСУ регулярно наносят удары по Энергодару и расположенной рядом с городом Запорожской АЭС. На минувшей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал переговоры с представителями России и Украины о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.
В начале сентября Гросси во главе делегации экспертов агентства посетил ЗАЭС. По итогам визита специалисты подготовили доклад, в котором подтвердили факт обстрелов. Два сотрудника МАГАТЭ остались на станции на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.