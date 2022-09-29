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15:39 (мск), источник: © РИА Новости

На территорию ЗАЭС сбросили дрон, реактор не поврежден, заявил Балицкий

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Украинские войска сбросили беспилотник на Запорожскую АЭС, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — сказал Балицкий.

Как в свою очередь уточнил глава администрации Энергодара Александр Волга, на станции произошло только короткое замыкание и небольшое задымление. Последствия устранили, все работает в штатном режиме.

ВСУ регулярно наносят удары по Энергодару и расположенной рядом с городом Запорожской АЭС. На минувшей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал переговоры с представителями России и Украины о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.

В начале сентября Гросси во главе делегации экспертов агентства посетил ЗАЭС. По итогам визита специалисты подготовили доклад, в котором подтвердили факт обстрелов. Два сотрудника МАГАТЭ остались на станции на постоянной основе.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных.

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