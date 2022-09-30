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12:00 (мск), источник: ТАСС

У СВР есть информация, указывающая на западный след в теракте на «Северных потоках»

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Служба внешней разведки России располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в пятницу журналистам.

Источник: РИА "Новости"

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта», — сказал он. «По-моему, Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта», — добавил Нарышкин.

Он напомнил, что в России ведется расследование в связи со взрывами на газопроводах.

Ранее в Генеральной прокуратуре России сообщили, что в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма») по направленным Генеральной прокуратурой РФ материалам следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело.

По данным Генпрокуратуры России, не позднее 26 сентября в районе острова Борнхольм совершены умышленные действия по повреждению газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», проложенных по дну Балтийского моря.

Справка
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