У СВР есть информация, указывающая на западный след в теракте на «Северных потоках»

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта», — сказал он. «По-моему, Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта», — добавил Нарышкин.
Он напомнил, что в России ведется расследование в связи со взрывами на газопроводах.
Ранее в Генеральной прокуратуре России сообщили, что в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма») по направленным Генеральной прокуратурой РФ материалам следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело.
По данным Генпрокуратуры России, не позднее 26 сентября в районе острова Борнхольм совершены умышленные действия по повреждению газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», проложенных по дну Балтийского моря.