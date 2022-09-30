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15:14 (мск), источник: Известия

ВКС РФ уничтожили до 200 военных ВСУ в районе Краматорска в ДНР

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 200 украинских военных в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Ракетными ударами по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики, уничтожено до двухсот националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30-ти тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии», — сказал он.

Кроме того, в районе города Днепропетровск ликвидированы цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод».

Также уничтожена мобильная группа центра радиоэлектронной разведки украинских войск в районе Червонного Става Николаевской области. Помимо этого, под Николаевом в ходе контрбатарейной борьбы поражен взвод американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

30 августа в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВКС РФ уничтожили цеха завода «Интервзрывпром» в Кривом Роге, на котором производились взрывчатые вещества для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне МО сообщило о том, что ВСУ предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях и понесли большие потери.

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