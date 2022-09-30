В Китае раскопали древний город неизвестной цивилизации Возраст построек составляет около 4,5 тысяч лет.
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
15:20 (мск), источник: ТАСС

В ДНР заверили, что гарнизон в Красном Лимане не отрезан от снабжения

Местные жители прячутся по подвалам и укрытиям, город под постоянным обстрелом, рассказали в Народной милиции ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Гарнизон союзных сил в городе Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) не отрезан от снабжения. Об этом заявила в пятницу пресс-служба Народной милиции ДНР.

Ранее в пятницу глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что город Красный Лиман взят в полукольцо противником, дорога на город Сватово в Луганскую Народную Республику находится под контролем союзных сил. По его словам, ситуация в районе населенных пунктов Ямполь и Дробышево в Краснолиманском районе сложная, противник бросил туда серьезные силы.

«Наш гарнизон в городе не отрезан от снабжения. Местные жители прячутся по подвалам и укрытиям, город под постоянным обстрелом. Защитники города не унывают и со слов коменданта все под полным контролем. Но ситуация тяжелая», — сказал представитель Народной милиции. Видеозапись опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства ДНР.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Кремле прокомментировали, сколько может продлиться период мобилизации
Какое значение имело строительство семи высоток для Сталина
Спецоперация на Украине
Путин призвал Киев вернуться за стол переговоров
ВКС РФ уничтожили до 200 военных ВСУ в районе Краматорска в ДНР
В Кремле подпишут четыре договора о принятии новых субъектов
Рогов: украинские войска стягивают силы к Запорожью
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта