15:20 (мск), источник: ТАСС
В ДНР заверили, что гарнизон в Красном Лимане не отрезан от снабжения
Местные жители прячутся по подвалам и укрытиям, город под постоянным обстрелом, рассказали в Народной милиции ДНР.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Гарнизон союзных сил в городе Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР) не отрезан от снабжения. Об этом заявила в пятницу пресс-служба Народной милиции ДНР.
Ранее в пятницу глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что город Красный Лиман взят в полукольцо противником, дорога на город Сватово в Луганскую Народную Республику находится под контролем союзных сил. По его словам, ситуация в районе населенных пунктов Ямполь и Дробышево в Краснолиманском районе сложная, противник бросил туда серьезные силы.
«Наш гарнизон в городе не отрезан от снабжения. Местные жители прячутся по подвалам и укрытиям, город под постоянным обстрелом. Защитники города не унывают и со слов коменданта все под полным контролем. Но ситуация тяжелая», — сказал представитель Народной милиции. Видеозапись опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства ДНР.