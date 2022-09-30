Мощность взрывов на «Северных потоках» оценили в сотни килограммов тротила

Письмо опубликовала глава шведского МИД Анн Линде в преддверии срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с диверсиями на «Северных потоках», которое назначено на 22.00 мск пятницы. Как написала Линде в Twitter, важно, чтобы обсуждение основывалось на фактах.
«Взрывы были зарегистрированы сейсмологическими институтами и произошли в международных водах. Магнитуда взрывов составила 2,3 и 2,1 по шкале Рихтера соответственно, что, вероятно, соответствует взрывной нагрузке в несколько сотен килограммов», — говорится в совместном письме.
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на «Северном потоке», как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа «Северного потока» была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. «Северный поток — 2», достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводила учения с использованием глубоководного оборудования в зоне, где случились инциденты на «Северных потоках». Пресс-секретарь президента России заявлял, что утверждения CNN о якобы замеченных в районе аварии на нитках «Северного потока» в Балтийском море российских кораблях и подлодках являются глупыми и ангажированными, больше там замечали кораблей и самолетов НАТО.