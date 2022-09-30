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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
21:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Генштаб армии заявил, что поджоги военкоматов расцениваются как теракты

Поджоги военкоматов в России будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, «единичные случаи» таких поджогов сейчас фиксируются.

Источник: РИА "Новости"

«Граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом», — сказал Цимлянский в интервью, которое опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Владимир Цимлянский отметил, что весенний призыв также проходил в условиях телефонного терроризма, поджогов военкоматов, а также запугивания призывников и их родителей через ложные сообщения в СМИ.

Сегодня, 30 сентября, сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в попытке организации поджогов военкоматов в Новосибирской области. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье о террористическом акте. Суд поместил мужчину в СИЗО на два месяца.

После начала частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом России Владимиром Путиным, в России зафиксировано уже не менее 14 случаев поджога военкоматов, в том числе в Волгоградской, Ленинградской, Оренбургской, Амурской, Калининградской, Иркутской и Новосибирской областях, а также в Приморском, Забайкальском и Краснодарских краях.

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