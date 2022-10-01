Экспорт газа в Евросоюз по «Турецкому потоку» упал на четверть

Газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд куб. м в год (43,1 млн в сутки) каждая. По одной из них газ поставляется в Турцию, а по второй — в Болгарию. В 2022 г. на фоне специальной военной операции (СВО) на Украине произошло снижение объемов экспорта российского газа в ЕС. С конца августа прекратился экспорт по «Северному потоку». После этого поставки в ЕС шли только по «Турецкому потоку» и транзитом через территорию Украины.
29 сентября из России в ЕС было экспортировано, по расчетам «Ведомостей», около 74,5 млн куб. м газа, из них 42,5 млн куб. м — через Украину. В начале сентября суточный экспорт в ЕС составлял около 86 млн куб. м, из которых почти 43 млн приходилось на «Турецкий поток». После начала снижения прокачки по «Северному потоку» «Турецкий поток» был загружен на полную мощность: суточные объемы экспорта в ЕС по нему достигали 47,1 млн куб. м.
Резкое падение экспорта по «Турецкому потоку» началось с 17 сентября, когда суточные объемы прокачки упали до 35,2 млн куб. м. А 29 сентября стало известно, что из-за санкций ЕС у оператора проекта — компании South Stream Transport B.V. — была досрочно отозвана лицензия. 30 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что отзыв экспортной лицензии на функционирование газопровода не влияет, «ток газа идет», сообщал ТАСС.
Отзыв лицензии ЕС у South Stream Transport B.V. не может ограничить поставки газа, отметил управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. С точки зрения законодательства, прямым потребителем энергоресурса из «Турецкого потока» является Турция, поскольку физически газопровод выходит на берег на ее территории, пояснил он.
Юрист подчеркнул, что отзыв лицензии ограничивает будущее техническое и ремонтное обслуживание трубопровода, в том числе запрещает предоставлять новые комплектующие, которые производят и поставляют страны, присоединившиеся к антироссийским санкциям. «Однако прямым запретом на экспорт газа отзыв лицензии не является», — отметил Иккерт.
По мнению заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, сентябрьское падение экспорта во «Турецкому потоку» связано с временным снижением заявок со стороны покупателей в ЕС. Эксперт подчеркнул, что на газовом рынке ЕС сложилась форс-мажорная ситуация, дальнейшее развитие которой сейчас предсказать сложно.
Сейчас, на фоне быстрых темпов заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ), в ЕС происходит общее сезонное падение спроса, но он снова вырастет с началом отопительного сезона в конце октября — начале ноября, полагает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, на фоне начала отбора газа из ПХГ суточные объемы экспорта могут вновь вырасти до августовских.
Аналитик считает, что снижение объемов экспорта по «Турецкому потоку» происходит на фоне сохраняющихся высоких спотовых цен в ЕС. По данным ICE, на хабе TTF в Нидерландах 30 сентября ноябрьский фьючерс стоил $1970 за 1000 куб. м. При этом по данным JKM Platts и расчетам «Ведомостей», на азиатском рынке такой же объем газа стоил около $1400. Таким образом, цены на газ в ЕС сейчас примерно на $570 выше, чем в Азии — это так называемая «европейская премия».
Ее устойчивое формирование в 2022 г. привело к резкому увеличению доли сжиженного природного газа (СПГ) в энергобалансе Евросоюза, считает Фролов: с 20% в 2021 г. до 30−35% в году текущем. Но глобальный дефицит топлива сохраняется, а на фоне приближающегося отопительного сезона конкуренция за объемы между ЕС в Азией может еще сильнее обострится, что также может привести к увеличению экспорта из России, полагает он.
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