Украинские войска несут потери, показал перехват радиопереговоров ВСУ

Переговоры перехвачены в районе села Правдино Херсонской области у самой границы с Николаевской. В оригинале записи много нецензурных слов, в цитатах они заменены синонимами в скобках.
«Будет вообще поддержка? Спрашивают меня. Людей нет, связи — тоже, патронов — …(мало)», — говорит один боец. Ему отвечает сослуживец: «Где все остальные — … (кто) его знает. Если мы на ночь останемся, с утра нас опять… (обстреляют). Это нужна с утра какая-то поддержка или на ночь. Или мы берем 300-х (раненых — ред.) тяжелых, потому что они не выживут, и сами мы тут … (не) выживем ночь, и едем назад. Как-то пытаемся, вывозим, ползем. Кстати, да, некоторые могут и поползти даже, готовы, на бассейн, главное чтобы наши нас не… (обстреляли)».
«Эвакуации пока что не будет», — говорит другой боец.
Во втором фрагменте радиоперехвата еще один украинский военный взволнованным голосом кричит: «Не стреляйте, мы отходим назад, не стреляйте, по правому флангу отходим назад!».
«Звонил Одинцу, Одинец — контузия, Кот — 300-й, не знаю, контузия, или пулевое, или осколочное. Сказал, что 300-е — он, Кот и еще кто-то из пятерки. И еще с ним кто-то из четвертой роты находится, это пока все, что известно», — говорит украинский военнослужащий. Его товарищ отвечает, что нет боеприпасов, и спрашивает про поддержку. Первый боец: «У них там 200-е, 300-е, … (очень много). Их… (разбили)». Второй: «Одинец, все, что зависит от нашей роты, я все делаю. Остальное — … (виновато) начальство». И снова следует вопрос про подкрепления, которого так и нет: «Где этот третий бат, поддержка, так сказать?».
Украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении в конце августа. Минобороны России сообщало об их успешном отражении, украинские войска понесли большие потери в живой силе и технике, попытки наступления провалились.
Как заявлял РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу. На фоне провала наступления на херсонском направлении появилась информация, что в госпиталях и больницах Николаева, ближайшего к району действий крупного города, не хватало коек для раненых, даже несмотря на то, что под военные нужды были переоборудованы все городские гражданские больницы.