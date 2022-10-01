В Буркина-Фасо военные свергли президента, который пришел к власти после переворота

Новым лидером провозглашен 34-летний капитан Ибрагим Траоре. Один из военных на телеканале заявил, что Дамиба оказался неспособным справиться с ухудшающейся ситуацией с безопасностью и усилением боевиков. По той же причине Дамиба сверг своего предшественника. Местонахождение президента неизвестно.
В столице Буркина-Фасо городе Уагадугу в пятницу утром звучали выстрелы. Президентский дворец и ведущий к нему проспект были перекрыты военными.
С момента провозглашения независимости в Буркина-Фасов в 1960 году в стране шесть раз власть менялась в результате военных переворотов и дважды после массовых протестов. Впервые президент был избран на выборах в 2015 году — им стал Рок Марк Кристиан Каборе. Его и сместил в результате военного переворота Поль-Анри Дамиба.