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05:40 (мск), источник: Коммерсантъ

В Буркина-Фасо военные свергли президента, который пришел к власти после переворота

Группа военных в Буркина-Фасо совершила военный переворот. Они заявили об этом в прямом эфире гостелеканала, передает Reuters. Военные свергли президента Поля-Анри Дамиба, который сам пришел к власти в январе в результате военного переворота.

Источник: AP 2022

Новым лидером провозглашен 34-летний капитан Ибрагим Траоре. Один из военных на телеканале заявил, что Дамиба оказался неспособным справиться с ухудшающейся ситуацией с безопасностью и усилением боевиков. По той же причине Дамиба сверг своего предшественника. Местонахождение президента неизвестно.

Правительство Буркина-Фасо распущено, действие конституции и политической деятельности приостановлено. Также военные приказали закрыть границы.

В столице Буркина-Фасо городе Уагадугу в пятницу утром звучали выстрелы. Президентский дворец и ведущий к нему проспект были перекрыты военными.

С момента провозглашения независимости в Буркина-Фасов в 1960 году в стране шесть раз власть менялась в результате военных переворотов и дважды после массовых протестов. Впервые президент был избран на выборах в 2015 году — им стал Рок Марк Кристиан Каборе. Его и сместил в результате военного переворота Поль-Анри Дамиба.

Леонид Уварчев

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