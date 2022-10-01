15:41 (мск), источник: Газета.Ру
Власти Энергодара заявили об артобстреле ВСУ прибрежной линии города
Администрация Энергодара заявила, что Вооруженные силы Украины начали артиллерийский обстрел прибрежной линии города.
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Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«ВСУ снова обстреливают Энергодар — в районе прибрежной линии города было слышно 13 взрывов», — сказано в сообщении.
Ранее власти Запорожской области сообщали, что украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар, проезд по дороге открыт. В администрации отметили, что Украина продолжает пытаться наносить урон гражданской инфраструктуре Запорожской области.
До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял об обстреле Энергодара и Ивановки со стороны ВСУ. По его словам, огонь велся из тяжелой артиллерии образца НАТО.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.