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18:32 (мск), источник: m24.ru

Самолет выкатился за пределы полосы на аэродроме в Севастополе

В результате инцидента начался пожар.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об инциденте с выездом самолета за пределы полосы на местном аэродроме. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

«Внештатная ситуация на аэродроме Бельбек. По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся», — уточнил Развожаев.

По словам губернатора, на месте происшествия работают пожарные расчеты. Он также призвал горожан соблюдать спокойствие.

Ранее сообщалось, что в Севастополе продлен желтый уровень террористической опасности. Данный порядок установлен на период до 13 октября 2022 года.

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