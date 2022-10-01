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23:00 (мск), источник: РБК

Итальянская Eni не получит российский газ, запрошенный на 2 октября

Итальянская компания Eni не получит российский газ, запрошенный у «Газпрома» на воскресенье, 2 октября, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Согласно заявлению Eni, ожидается, что ситуация не изменится до 3 октября, в то время как «компании работают над ее исправлением».

Источник: AP 2022

Ранее 1 октября «Газпром» уведомил итальянскую компанию, что не может подтвердить запрашиваемые на субботу объемы газа из-за запрета транзита через Австрию, в связи с чем поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут на нуле.

Eni пообещала дополнительно сообщить, если поставки будут восстановлены.

В «Газпроме» объяснили РБК, что остановка поставок газа через Австрию связана с «отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации» из-за регулятивных изменений в стране.

Сейчас российский поставщик работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.

Глава Eni Колаудио Дескальци в сентябре сообщал, что итальянские газохранилища заполнены на 90%, а власти активно работают над замещением российского топлива.

По его словам, что компания намерена до 2023 года заместить около половины газа из России и около 80% — в 2023—2024 годах. К 2025 году Eni намерена полностью отказаться от российского газа. Для этого она заключила соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго и планирует партнерство с Ливией, Анголой и Мозамбиком.

В начале 2022 года Италия получала из России 40% газа, однако вследствие усилий по импортозамещению к июлю страна сократила долю до 25%.

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