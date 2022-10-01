Итальянская Eni не получит российский газ, запрошенный на 2 октября

Ранее 1 октября «Газпром» уведомил итальянскую компанию, что не может подтвердить запрашиваемые на субботу объемы газа из-за запрета транзита через Австрию, в связи с чем поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут на нуле.
Eni пообещала дополнительно сообщить, если поставки будут восстановлены.
В «Газпроме» объяснили РБК, что остановка поставок газа через Австрию связана с «отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации» из-за регулятивных изменений в стране.
Сейчас российский поставщик работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями.
Глава Eni Колаудио Дескальци в сентябре сообщал, что итальянские газохранилища заполнены на 90%, а власти активно работают над замещением российского топлива.
По его словам, что компания намерена до 2023 года заместить около половины газа из России и около 80% — в 2023—2024 годах. К 2025 году Eni намерена полностью отказаться от российского газа. Для этого она заключила соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго и планирует партнерство с Ливией, Анголой и Мозамбиком.
В начале 2022 года Италия получала из России 40% газа, однако вследствие усилий по импортозамещению к июлю страна сократила долю до 25%.