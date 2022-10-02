22:17 (мск), источник: RT на русском
«Роскосмос» опубликовал снимки утечек газа на «Северных потоках»
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки с мест утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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«Роскосмос продолжает следить за утечкой газа из газопроводов “Северный поток” и “Северный поток — 2”», — говорится в сообщении в Telegram.
Отмечается, что снимки сделал спутник «Канопус-В».
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что косвенные данные указывают на причастность Запада к инциденту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».