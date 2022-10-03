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05:11 (мск), источник: ТАСС

Полиция попросила СК возбудить дело против Собчак за фейк

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей». Ранее полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак на ее YouTube-канале заявлял о том, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета». По этому делу в качестве свидетеля допросили Собчак.

«На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ (»Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий«). Представление о возбуждении уголовного дела в отношении Собчак уже направлено (по подследственности) в ГСУ СК по Москве», — рассказал собеседник агентства.

Следователи должны в течение месяца принять решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела.

Статью 207.3 УК РФ ввели в марте. Она предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы. Уголовное дело о клевете на Манского возбудили по заявлению режиссера Никиты Михалкова. МВД объявило Манского в розыск.

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