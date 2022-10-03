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10:38 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области пресекли попытки прорыва украинской армии

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Российские военные пресекли попытки прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в Telegram.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Николаевском направлении все под контролем, несмотря на попытки укронацистами прорвать оборону. Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили “люлей” от ВКС России. На данный момент ситуация полностью контролируема», — написал чиновник.

Владимир Путин 30 сентября подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей договоры о принятии их в состав России по итогам проведенных там референдумов.

Как пояснил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин, вхождение нового субъекта в состав России происходит на основании двустороннего международного договора. После поступления такого предложения от иностранного государства президент уведомляет о нем Совет Федерации, Госдуму и правительство. После подписания международного договора глава государства просит Конституционный суд проверить его соответствие Конституции, в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта.

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