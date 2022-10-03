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15:40 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об ударах по частям ВСУ

Украинские танковые подразделения сумели вклиниться вглубь российской обороны под селами Золотая Балка и Александровка Херсонской области, попав под массированный огонь ВС РФ. Об том сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», — заявил он.

Всего потери украинской стороны на этом направлении, по его данным, составили около 130 человек и 23 единицы техники.

По данным Минобороны России, тяжелые потери ВСУ понесли также на Купянском направлении, где за трое суток украинская сторона потеряла более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники, а также на Краснолиманском направлении в районе Славянска, где потери украинской стороны составили 900 человек за три дня.

1 октября Минобороны признало потерю Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), перешедшего под контроль российских сил в мае. В ведомстве пояснили, что решение об отводе из города союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения.

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