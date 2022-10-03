МВД объявило в розыск экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.
В августе суд в Москве отправил Овсянникову под домашний арест.
Ей предъявили обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.
По его словам, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. До этого Овсянникову уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.
В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы «Время», появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.
После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство «подачкой» и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за «печеньки Госдепа» и ведет себя по отношению к стране «подло, предательски».