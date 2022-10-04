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02:27 (мск), источник: © РИА Новости

Гендиректор ЗАЭС признался в сотрудничестве с СБУ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал Киеву информацию о происходящем на станции, осознавая, что обстрел идет со стороны украинских войск, об этом он рассказал в эксклюзивном сюжете телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Общался с сотрудником СБУ через мессенджеры, суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — рассказал Мурашов.

Как сообщается в сюжете, гендира ЗАЭС выдворили на подконтрольную Украине территорию по обвинению в «осуществлении деятельности, направленной на дискредитацию органов власти Российской Федерации».

Он также признался, что осознавал, к каким последствиям могут привести обстрелы станции.

«Все эти повреждения могли привести к чрезвычайным ситуациям, самый вероятный вариант обстрелов — велись со стороны Днепра, со стороны Украины — из городов Никополь и Марганец. Персонал атомной станции подвергался опасности и продолжает подвергаться опасности, когда восстанавливает повреждения после этих обстрелов», — сказал Мурашов.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации «Росатома» и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника агентства остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов станции.

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