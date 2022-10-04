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02:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Ракета КНДР пролетела над Японией

КНДР снова осуществила пуск ракеты. Она пролетела над территорией Японии в сторону Тихого океана, следует из данных системы экстренного предупреждения. Жителей северной части страны призвали зайти в здания или спуститься под землю.

Источник: Reuters

Траектория ракеты проходила через воздушное пространство Японии в районе префектур Аомори и Хоккайдо, передает NHK. Береговая охрана Японии сообщила, что ракета уже упала. Точное место падения не уточняется. Вместе с тем власти предупредили жителей о возможном падении обломков снаряда.

Это пятый запуск ракеты со стороны КНДР за 10 дней. На прошлой неделе Северная Корея впервые осуществила четыре пуска за семь дней. Запуски происходят на фоне крупнейших совместных военных учений США и Южной Кореи примерно за пять лет. Южная Корея пригрозила КНДР решительным и подавляющим ответом в случае, если та попытается применить ядерное оружие.

Леонид Уварчев

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