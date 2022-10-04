Ракета КНДР пролетела над Японией

Траектория ракеты проходила через воздушное пространство Японии в районе префектур Аомори и Хоккайдо, передает NHK. Береговая охрана Японии сообщила, что ракета уже упала. Точное место падения не уточняется. Вместе с тем власти предупредили жителей о возможном падении обломков снаряда.
Это пятый запуск ракеты со стороны КНДР за 10 дней. На прошлой неделе Северная Корея впервые осуществила четыре пуска за семь дней. Запуски происходят на фоне крупнейших совместных военных учений США и Южной Кореи примерно за пять лет. Южная Корея пригрозила КНДР решительным и подавляющим ответом в случае, если та попытается применить ядерное оружие.