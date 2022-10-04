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13:10 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ не смогут удержать позиции у Кременной, заявил Пушилин

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у украинских военных нет шансов удержать позиции возле Кременной.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На сегодня, по той информации, которая у меня есть, линия обороны выстраивается достаточно серьезная в районе Кременной, и по той опять же информации, которую мне дают ребята с мест, что у противника нет шансов», — сказал он в эфире Первого канала.

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