Власти Херсонской области заявили об остановке продвижения ВСУ в регионе

«В районе Дудчан сейчас остановилось практически продвижение укронацистов, сейчас в огневом мешке авиация и артиллерия добивает всех тех, кто проломился на суверенную территорию РФ», — заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Стремоусов также заявил, что в Херсоне все спокойно и поводов для паники нет.
Накануне глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо заявил, что со стороны Дудчан прорвались два украинских батальона в сторону Каховской ГЭС, однако они были остановлены. О неудачных попытках прорыва ВСУ в регионе заявил и замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев.
При этом танковым подразделениям ВСУ удалось вклиниться вглубь российской обороны под селами Золотая Балка и Александровка на Херсонском направлении, сообщило Минобороны. Российские войска на этом участке заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжили вести массированный огонь по противнику, добавили там.