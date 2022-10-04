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14:32 (мск), источник: Ведомости

Власти Херсонской области заявили об остановке продвижения ВСУ в регионе

Украинские войска, прорвавшиеся через российскую оборону в районе села Дудчаны в Херсонской области, остановлены, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В районе Дудчан сейчас остановилось практически продвижение укронацистов, сейчас в огневом мешке авиация и артиллерия добивает всех тех, кто проломился на суверенную территорию РФ», — заявил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Стремоусов также заявил, что в Херсоне все спокойно и поводов для паники нет.

Накануне глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо заявил, что со стороны Дудчан прорвались два украинских батальона в сторону Каховской ГЭС, однако они были остановлены. О неудачных попытках прорыва ВСУ в регионе заявил и замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев.

При этом танковым подразделениям ВСУ удалось вклиниться вглубь российской обороны под селами Золотая Балка и Александровка на Херсонском направлении, сообщило Минобороны. Российские войска на этом участке заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжили вести массированный огонь по противнику, добавили там.

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