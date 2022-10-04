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17:44 (мск), источник: © РИА Новости

В Мелитополе предотвратили теракт неподалеку от детской площадки

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Мелитополе предотвращен теракт, неподалеку от детской площадки найдена и обезврежена граната с дистанционным управлением, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату (РГО). Радиус разлета ее убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки», — говорится в сообщении.

На место прибыли саперы, которые установили, что граната оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, «что говорит о целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта», — отметили в ведомстве.

«Граната изъята и обезврежена. Благодаря профессионализму российских силовиков террористический акт предотвращен, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

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В Мелитополе предотвратили теракт неподалеку от детской площадки
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