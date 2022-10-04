В Мелитополе предотвратили теракт неподалеку от детской площадки

«Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату (РГО). Радиус разлета ее убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки», — говорится в сообщении.
На место прибыли саперы, которые установили, что граната оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, «что говорит о целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта», — отметили в ведомстве.
«Граната изъята и обезврежена. Благодаря профессионализму российских силовиков террористический акт предотвращен, никто не пострадал», — говорится в сообщении.