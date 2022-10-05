«Блинчики — на завтрак»: как изменилось питание в школах С 1 сентября еда в школьных столовых неожиданно стала причиной восторга москвичей всех возрастов
Фоторепортажи
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
38Скончался Михаил Горбачев
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
12:15 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска отступают в Артемовске

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске начали отступать, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Источник: © РИА Новости

«Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции», — сказал он.

По его словам, освобождение города создает удобную ситуацию для наступления по другим направлениям.

Накануне он рассказал, что при наступлении на Красный Лиман ВСУ вынуждены были стянуть резервы с Артемовского направления. При этом Пушилин подчеркнул, что это пока не значит освобождения города.

До начала боевых действий в Артемовске проживали около 70 тысяч человек. Это важный транспортный узел в северной части ДНР.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин подписал законы о вхождении новых территорий в состав России
В США назвали страны, совершившие взрывы на 'Северных потоках'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта