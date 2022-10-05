12:15 (мск), источник: © РИА Новости
Украинские войска отступают в Артемовске
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Украинские войска в Артемовске начали отступать, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
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«Мы фиксируем сейчас, что противник в самом Артемовске уже просто отступает — без возможности удерживать ранее занимаемые позиции», — сказал он.
По его словам, освобождение города создает удобную ситуацию для наступления по другим направлениям.
Накануне он рассказал, что при наступлении на Красный Лиман ВСУ вынуждены были стянуть резервы с Артемовского направления. При этом Пушилин подчеркнул, что это пока не значит освобождения города.
До начала боевых действий в Артемовске проживали около 70 тысяч человек. Это важный транспортный узел в северной части ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.