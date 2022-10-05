Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области

«Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что продвижение украинской армии вглубь региона остановлено.
«На утро все на местах. Никаких передвижений и подвижек нет. В Херсон они не зайдут, это невозможно», — заключил чиновник.
Киев вновь возобновил контрнаступление в северной части Херсонской области несколько дней назад, заняв населенные пункты в серой зоне. Власти региона сообщают, что продвижение ВСУ остановлено. Украинская армия попадает в огневые мешки и несет потери.
Утром в среду Владимир Путин подписал конституционный закон о принятии Херсонской области в состав России по итогам проведенного там референдума.