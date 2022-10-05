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11:40 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Российская армия в Херсонской области готовится нанести ответный удар по ВСУ, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Российская армия проводит маневры. Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что продвижение украинской армии вглубь региона остановлено.

«На утро все на местах. Никаких передвижений и подвижек нет. В Херсон они не зайдут, это невозможно», — заключил чиновник.

Украинские войска в конце августа начали попытки контрнаступления на Херсонско-Николаевском направлении. По сообщениям Минобороны России, все эти попытки удалось отбить, ВСУ понесли большие потери.

Киев вновь возобновил контрнаступление в северной части Херсонской области несколько дней назад, заняв населенные пункты в серой зоне. Власти региона сообщают, что продвижение ВСУ остановлено. Украинская армия попадает в огневые мешки и несет потери.

Утром в среду Владимир Путин подписал конституционный закон о принятии Херсонской области в состав России по итогам проведенного там референдума.

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