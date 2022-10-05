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16:13 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР, ЛНР и под Харьковом уничтожили более 300 украинских военных

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские подразделения за сутки ликвидировали в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках более 300 украинских военных, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции за 5 октября.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Купянском направлении в районах населенных пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервам 92-й механизированной бригады ВСУ уничтожены до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники», — говорится в документе.

Потери 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Першотравневого и Орлянского Харьковской области составили 15 человек убитыми и до 40 ранеными.

На Краснолиманском направлении в районах Дружелюбовки Харьковской области и Редкодуба Донецкой Народной Республики массированным ударом ликвидированы более 90 военнослужащих 93-й механизированной бригады ВСУ.

В свою очередь, артиллерия накрыла две украинские диверсионно-разведывательные группы в составе 21 человека под Ямполовкой и Торским в ДНР.

«На Лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожены до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами», — добавили в ведомстве.

В Запорожской области в районе Ровнополья ракетным ударом по подразделениям 102-й бригады территориальной обороны уничтожены до 30 человек.

На Андреево-Криворожском направлении в ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки ликвидированы до 30 военнослужащих ВСУ, два танка и четыре боевые машины пехоты.

«В результате массированных ударов ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области уничтожены более 120 военнослужащих, два танка и восемь боевых бронированных машин украинских вооруженных сил», — продолжили в Минобороны.

В ведомстве констатировали, что за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы «Гвоздика», два миномета и 20 автомобилей.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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