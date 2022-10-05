В ДНР, ЛНР и под Харьковом уничтожили более 300 украинских военных

«На Купянском направлении в районах населенных пунктов Шиповатое, Шевченково и Петровка Харьковской области ракетными ударами по подразделениям первого эшелона и резервам 92-й механизированной бригады ВСУ уничтожены до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники», — говорится в документе.
Потери 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Першотравневого и Орлянского Харьковской области составили 15 человек убитыми и до 40 ранеными.
На Краснолиманском направлении в районах Дружелюбовки Харьковской области и Редкодуба Донецкой Народной Республики массированным ударом ликвидированы более 90 военнослужащих 93-й механизированной бригады ВСУ.
В свою очередь, артиллерия накрыла две украинские диверсионно-разведывательные группы в составе 21 человека под Ямполовкой и Торским в ДНР.
В Запорожской области в районе Ровнополья ракетным ударом по подразделениям 102-й бригады территориальной обороны уничтожены до 30 человек.
На Андреево-Криворожском направлении в ходе боевых действий в районе Новой Каменки Херсонской области за сутки ликвидированы до 30 военнослужащих ВСУ, два танка и четыре боевые машины пехоты.
В ведомстве констатировали, что за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы «Гвоздика», два миномета и 20 автомобилей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.