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10:36 (мск), источник: © РИА Новости

Украинским войскам дали отпор в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В Херсонской области никто никуда не отступает. Продвижение укронацистов и иностранных наемников в северной части региона остановлено на рубежах обороны, выстроенной нашими военными. Благодаря слаженной работе Министерства обороны РФ и Росгвардии на херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет. На херсонском направлении люди стоят насмерть и сдерживают натиск хорошо вооруженных нацистов, в рядах которых много наемников», — сказал Стремоусов.

По его словам, украинская армия заняла ряд прифронтовых сел, которые входили в серую зону, со стороны криворожского направления, а со стороны николаевского направления, благодаря выстроенным рубежам обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах к Херсонской области.

«Серая зона, где якобы нацисты закрепились, это была территория, на которой не было рубежей обороны. Сейчас все подошло к рубежам, и наша армия героически держит оборону, несмотря на превосходящие силы противника. Дальше украинские нацисты не наступают, они застопорились, их просто разбивают с помощью артиллерии и военно-космических сил. Идет денацификация и демилитаризация ВСУ», — добавил Стремоусов.

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