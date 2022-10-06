Украинским войскам дали отпор в Херсонской области

«В Херсонской области никто никуда не отступает. Продвижение укронацистов и иностранных наемников в северной части региона остановлено на рубежах обороны, выстроенной нашими военными. Благодаря слаженной работе Министерства обороны РФ и Росгвардии на херсонском направлении все под контролем, никакой паники нет. На херсонском направлении люди стоят насмерть и сдерживают натиск хорошо вооруженных нацистов, в рядах которых много наемников», — сказал Стремоусов.
По его словам, украинская армия заняла ряд прифронтовых сел, которые входили в серую зону, со стороны криворожского направления, а со стороны николаевского направления, благодаря выстроенным рубежам обороны, все их попытки атаковать заканчиваются разгромом на подступах к Херсонской области.
«Серая зона, где якобы нацисты закрепились, это была территория, на которой не было рубежей обороны. Сейчас все подошло к рубежам, и наша армия героически держит оборону, несмотря на превосходящие силы противника. Дальше украинские нацисты не наступают, они застопорились, их просто разбивают с помощью артиллерии и военно-космических сил. Идет денацификация и демилитаризация ВСУ», — добавил Стремоусов.