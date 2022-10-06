13:17 (мск), источник: РБК Life
Россиянку-мошенницу выпустили в США из тюрьмы и запретили ей соцсети
Анна Сорокина представлялась наследницей многомиллионного состояния.
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Уроженка России Анна Сорокина, которая выдавала себя в США за наследницу крупного состояния и чьи поступки легли впоследствии в основу сериала, во второй раз добилась освобождения из заключения. Как пишет Bloomberg, женщину выпустили с особым предписанием, в том числе, с условием полного отказа от использования соцсетей.
Сорокина, более известная под вымышленными именем Анна Делви, последние 17 месяцев находилась под надзором миграционной полиции США в ожидании депортации, которую она пытается оспорить. Суд постановил, что женщина может быть освобождена из районной тюрьмы округа Оранж, штат Нью-Йорк, пока идет процесс.
Судья обязал Сорокину оставить залог в $10 тыс. и оставаться дома 24 часа в сутки, что будет контролироваться сотрудниками правоохранительных органов электронным способом. Плюс ко всему ей строго запрещен доступ ко всем социальным сетям, в том числе TikTok, Twitter, а также Instagram и Facebook (обе принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).
Анна Сорокина родилась в подмосковном Домодедово в 1991 году, а в 2007-м вместе с родителями иммигрировала в Германию. В 2013 году она переехала в США, где начала заводить знакомства в деловых и светских кругах, выдавая себя за наследницу многомиллионного состояния в Германии. Представляясь как Анна Делви, она вводила в заблуждение светское общество Манхеттена, набирая многочисленные долги. Создавала имидж состоятельной обладательницы наследства Сорокина-Делви, в том числе с помощью соцсетей. Она также пользовалась услугами роскошных отелей и ресторанов, не оплачивая их.
В 2017 году Сорокина была арестована по обвинению в мошенничестве и краже услуг на сумму более $200 тыс. В мае 2019 года ее приговорили к тюремному заключению на срок от 4 до 12 лет и крупному штрафу. В феврале 2021 года уроженка России была выпущена на свободу за примерное поведение, однако уже в марте Сорокину задержала иммиграционная полиция за нарушение визового режима.
История Сорокиной легла в основу телесериала «Изобретая Анну», вышедшему на Netflix в феврале 2022 года. За права на использование ее образа Сорокина получила $320 тыс., большая часть из которых ушла на погашение долгов и штрафов.