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13:41 (мск), источник: © РИА Новости

Краснолиманское направление остается самым сложным, заявил Пушилин

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Краснолиманское направление остается самым сложным, но ситуация продолжает стабилизироваться.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Краснолиманское направление остается по-прежнему самым сложным. В районе Кременной выстраивается линия обороны, там задействованы дополнительные ресурсы, в том числе и гражданская помощь в виде дополнительной техники. В целом ситуация, несмотря на то, что остается сложной, продолжает стабилизироваться. Мы продолжаем тренировочный процесс для мобилизованных, для резервов, и это позволяет говорить о том, что в скором времени мы сможем продолжить освобождение наших территорий», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также сообщил, что украинские диверсионные группы, закрепившиеся в районе населенного пункта Старые Терны, пытаются перерезать дорогу Кременная — Сватово, но союзные силы успешно оказывают сопротивление, и диверсионные группы ликвидируются.

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