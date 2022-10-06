Краснолиманское направление остается самым сложным, заявил Пушилин

«Краснолиманское направление остается по-прежнему самым сложным. В районе Кременной выстраивается линия обороны, там задействованы дополнительные ресурсы, в том числе и гражданская помощь в виде дополнительной техники. В целом ситуация, несмотря на то, что остается сложной, продолжает стабилизироваться. Мы продолжаем тренировочный процесс для мобилизованных, для резервов, и это позволяет говорить о том, что в скором времени мы сможем продолжить освобождение наших территорий», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он также сообщил, что украинские диверсионные группы, закрепившиеся в районе населенного пункта Старые Терны, пытаются перерезать дорогу Кременная — Сватово, но союзные силы успешно оказывают сопротивление, и диверсионные группы ликвидируются.