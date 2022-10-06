Уничтоживший динозавров астероид привел к цунами высотой 4,5 км Оно, в свою очередь, прошло по всему земному шару
Фоторепортажи
14Конкурс Wildlife Photographer of the Year показал высоко оцененные снимки
16Прощание с Дарьей Дугиной
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
14:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Швеция завершила расследование утечек «Северных потоков»

Служба государственной безопасности Швеции сообщила, что расследование утечек в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» завершено. Правоохранители пришли к выводу, что на газопроводах в результате саботажа произошли взрывы. Кто именно их организовал — не уточняется.

Источник: Swedish Coast Guard

Служба безопасности Швеции провела расследование на месте происшествия при поддержке Береговой охраны, Вооруженных сил Швеции и шведской полиции. «Это было очень хорошо функционирующее сотрудничество», — отметили в службе безопасности.

«После осмотра места преступления Служба государственной безопасности Швеции может заявить, что на газопроводах “Северный поток” и “Северный поток-2” в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам», — сказано в заявлении ведомства.

В ходе осмотра места происшествия были произведены выемки. В рамках предварительного следствия правоохранители проводят следственные действия. Предварительное следствие призвано выявить тех, кого необходимо привлечь к уголовной ответственности. Завершив осмотр места преступления, прокурор снял с него оцепление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-кола напомнил, что Россию не допустили к расследованию на газопроводах. «По официальным каналам нам сказали, что не хотят участия России. И мы официально ответили, что сожалеем. И вообще, это неправильно — расследовать без России», — сказал он. Ранее Песков уже говорил, что участие России в расследовании должно быть обязательным.

26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. Европейские страны и Россия сразу заявили о саботаже. Дания назвала причиной ЧП взрывы и оценила мощность каждого в 500 кг тротилового эквивалента. Некоторые западные страны считают, что к диверсии причастна Россия. В Кремле эту версию назвали абсурдной. Ответственность за инцидент ни одна из сторон на себя так и не взяла.

Дарья Эрозбек

Следите за развитием темы Утечки газа из «Северных потоков»
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ВСУ стянули в Запорожскую область рекордное количество сил
Раскрыты причины смерти мобилизованных в Свердловской области
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследованиеПесков Дмитрий