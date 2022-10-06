Швеция завершила расследование утечек «Северных потоков»

Служба безопасности Швеции провела расследование на месте происшествия при поддержке Береговой охраны, Вооруженных сил Швеции и шведской полиции. «Это было очень хорошо функционирующее сотрудничество», — отметили в службе безопасности.
«После осмотра места преступления Служба государственной безопасности Швеции может заявить, что на газопроводах “Северный поток” и “Северный поток-2” в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам», — сказано в заявлении ведомства.
В ходе осмотра места происшествия были произведены выемки. В рамках предварительного следствия правоохранители проводят следственные действия. Предварительное следствие призвано выявить тех, кого необходимо привлечь к уголовной ответственности. Завершив осмотр места преступления, прокурор снял с него оцепление.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-кола напомнил, что Россию не допустили к расследованию на газопроводах. «По официальным каналам нам сказали, что не хотят участия России. И мы официально ответили, что сожалеем. И вообще, это неправильно — расследовать без России», — сказал он. Ранее Песков уже говорил, что участие России в расследовании должно быть обязательным.
26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. Европейские страны и Россия сразу заявили о саботаже. Дания назвала причиной ЧП взрывы и оценила мощность каждого в 500 кг тротилового эквивалента. Некоторые западные страны считают, что к диверсии причастна Россия. В Кремле эту версию назвали абсурдной. Ответственность за инцидент ни одна из сторон на себя так и не взяла.