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17:01 (мск), источник: © РИА Новости

Здание предприятия «Вода Донбасса» в Донецке повреждено из-за обстрела ВСУ

ДОНЕЦК, 6 окт — РИА Новости. Здание донецкого предприятия «Вода Донбасса» повреждено из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Спецоперация на Украине

«С позиций в населенном пункте Комар вооруженные формирования Украины нанесли удар по Пролетарскому району Донецка с применением ракеты AGM-88 HARM. В результате обстрела повреждено здание ГУП ДНР “Вода Донбасса”», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Ее скорость достигает 2280 километров в час (630 метров в секунду), дальность действия — до ста километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 метров в секунду, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.

Начиная с 13 июня Донецк подвергается многочисленным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр города Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

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