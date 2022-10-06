Здание предприятия «Вода Донбасса» в Донецке повреждено из-за обстрела ВСУ

«С позиций в населенном пункте Комар вооруженные формирования Украины нанесли удар по Пролетарскому району Донецка с применением ракеты AGM-88 HARM. В результате обстрела повреждено здание ГУП ДНР “Вода Донбасса”», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Ее скорость достигает 2280 километров в час (630 метров в секунду), дальность действия — до ста километров при применении с больших высот. Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 метров в секунду, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.
Начиная с 13 июня Донецк подвергается многочисленным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Мэр города Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.