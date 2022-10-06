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17:12 (мск), источник: © РИА Новости

Системы ПВО сбили пять ракет HIMARS, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту

ХЕРСОН, 6 окт — РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны сбила пять ракет, выпущенных украинскими военными из РСЗО HIMARS, сообщил журналистам представитель экстренных служб города.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В 16:05 был осуществлен обстрел района Антоновского моста, пять ракет HIMARS сбили», — сказал он.

Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по Антоновскому мосту, соединяющему берега реки Днепр. В частности, сегодня сообщалось об очередном обстреле. Как сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, мост не получил повреждений.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.

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