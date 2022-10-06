Системы ПВО сбили пять ракет HIMARS, выпущенных ВСУ по Антоновскому мосту

«В 16:05 был осуществлен обстрел района Антоновского моста, пять ракет HIMARS сбили», — сказал он.
Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по Антоновскому мосту, соединяющему берега реки Днепр. В частности, сегодня сообщалось об очередном обстреле. Как сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, мост не получил повреждений.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.